https://news.day.az/world/1178692.html В Индонезии произошло мощное землетрясение
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу в индонезийской части острова Новая Гвинея. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Подземные толчки зафиксированы в 12.11 по времени UTC. Эпицентр располагался в 311,7 километра к юго-востоку от столицы индонезийской провинции Западное Папуа - Маноквари. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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