Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона получила бы комфортное большинство в британском парламенте, если бы выборы состоялись на этой неделе, показали результаты опроса, проведенного исследовательской организацией YouGov, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER

По результатам опроса, в случае голосования на этой неделе Консервативная партия победила бы на выборах с 359 местами из 650. Это на 42 места больше, чем на выборах 2017 г.



Оппозиционная Лейбористская партия могла бы получить 211 мест - на 51 место меньше, чем в 2017 г.



Шотландская национальная партия (SNP) получила бы 43 места - на 8 больше, чем двумя годами ранее.



Результат либерал-демократов мог бы составить 13 мест по сравнению с 12 в 2017 г.



Партия Уэльса вновь получила бы четыре места, "Зеленая партия" - одно место.



"Партия Брекзита" Найджела Фараджа не получила бы ни одного места.



Прогноз основан на результатах 100,319 тыс. интервью, проведенных за последнюю неделю.



Как сообщалось ранее, впервые с 1923 г. Великобритания проведет всеобщие выборы в декабре, чтобы выйти из тупика, связанного с Brexit. Голосование состоится 12 декабря.



Джонсон утверждал, что досрочные выборы необходимы, чтобы положить конец неопределенности вокруг Brexit, которая подрывает общественное доверие.



27 стран, которые останутся в Евросоюзе после выхода Великобритании из блока, согласились принять просьбу Лондона об отсрочке Brexit до 31 января 2020 г.



Нынешнее гибкое продление сроков выхода из Евросоюза означает, что королевство сможет покинуть блок в любой момент до 31 января, при условии что британский парламент одобрит соглашение о Brexit, которое Джонсон заключил с другими 27 лидерами ЕС в октябре.



Правящие консерваторы надеются получить на выборах явное большинство, что позволит им реализовать свои планы по Brexit. В нынешнем составе парламента ни одна партия не имеет явного большинства. Эта ситуация привела к неспособности правительства принять законодательство, связанное с Brexit.

