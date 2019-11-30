Лондонский мост в британской столице, где в пятницу мужчина с ножом напал на прохожих, останется на некоторое время закрытым в связи с продолжающимся расследованием инцидента, сообщил мэр Лондона Садик Хан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мост останется закрытым на некоторое время", - сказал он в эфире телеканала Sky News.

Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре 2018 года под расписку.