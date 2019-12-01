По данным издания, у законодателей будет 24 часа на обсуждение доклада, которое начнется в понедельник, после чего он будет передан на голосование. Ожидается, что большинство представителей Демократической партии поддержат документ и он будет принят. После этого он будет передан на рассмотрение юридического комитета палаты представителей.

Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Джо Байдена. Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.