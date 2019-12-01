Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии юбилейного саммита НАТО, посвященного 70-летию альянса, пишет немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Макрон стремится к более тесному сотрудничеству с Россией, отмечает газета. "Является ли Россия нашим врагом? Я не верю в это", - сказал французский президент, добавив, что хотел бы выстроить "новую архитектуру доверия и безопасности в Европе".

Профессор истории из Фрайбургского университета Йорн Леонард считает, что за словами французского президента стоит недовольство новым миропорядком, в частности, эрозией трансатлантических отношений и торговым конфликтом США и Китая. Историк полагает, что Макрон пытается понять, какую роль будет играть Франция в меняющихся внешнеполитических условиях, и ищет для своей страны новые внешнеполитические альтернативы.

Однако издание утверждает, что заявление Макрона, скорее всего, связано с недавней гибелью 13 французских солдат в Мали в ходе антитеррористической операции. На фоне этого французский президент заявил, что альянсу необходимо сосредоточиться на стратегических вопросах, в частности, на борьбе с терроризмом, а не только на финансовых и технических аспектах.