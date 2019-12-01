https://news.day.az/world/1181122.html Неизвестный открыл стрельбу в США, много раненых
Неизвестный открыл стрельбу в США, много раненых
По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным полиции, стрельба произошла рано утром в воскресенье в 03.20 -03.25 по местному времени после матча по американскому футболу.
Правоохранители уже были на месте, когда произошел инцидент, однако из-за большого количества людей им не удалось точно установить, кто стрелял.
Как сообщает телеканал, полиция задержала одного подозреваемого, однако в данный момент нет уверенности в том, имеет ли он какое-то отношение к стрельбе.
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