По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, стрельба произошла рано утром в воскресенье в 03.20 -03.25 по местному времени после матча по американскому футболу.

Правоохранители уже были на месте, когда произошел инцидент, однако из-за большого количества людей им не удалось точно установить, кто стрелял.