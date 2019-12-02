На крупной вечеринке в бразильском Сан-Паулу произошла давка, жертвами которой стали 14 человек, еще семеро получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

"Трагедия разыгралась в тот момент, когда сотрудники полиции попытались задержать на вечеринке двоих подозреваемых. Пытаясь скрыться, те открыли огонь, спровоцировав панику", - сообщили в местной полиции.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.