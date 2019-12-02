https://news.day.az/world/1181226.html В Бразилии 9 человек погибли на вечеринке из-за давки - ВИДЕО
В Бразилии 9 человек погибли на вечеринке из-за давки - ВИДЕО
На крупной вечеринке в бразильском Сан-Паулу произошла давка, жертвами которой стали 14 человек, еще семеро получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.
"Трагедия разыгралась в тот момент, когда сотрудники полиции попытались задержать на вечеринке двоих подозреваемых. Пытаясь скрыться, те открыли огонь, спровоцировав панику", - сообщили в местной полиции.
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