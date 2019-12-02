В парке развлечений в Таиланде один из аттракционов вышел из строя, в результате чего несколько человек упали с высоты, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Вечером 30 ноября на школьном стадионе Pibunwittayalai, находящемся в округе Муанг (провинция Лопбури, Тайланд), аттракцион-скамейка вышел из строя, в результате чего несколько человек упали на землю.

Один из очевидцев происшествия запечатлел, как массивная конструкция резко ускорилась и половина людей, сидящих на скамье, не удержалась и совершила болезненные приземления.

По сообщениям местных СМИ, как минимум шестерым посетителям развлекательного комплекса потребовалась помощь медперсонала.

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