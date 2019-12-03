https://news.day.az/world/1181889.html Трамп заявил, что НАТО нужно больше гибкости
Трамп заявил, что НАТО нужно больше гибкости
НАТО нужно больше гибкости не только в отношениях с Россией, но и в вопросах борьбы с терроризмом и отношений с Китаем, заявил во вторник президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Президент (Макрон) и я, думаю, мы оба чувствуем, что нам нужно больше гибкости. Думаю, мы оба согласны с этим. Чтобы применять ее к разным вопросам, не только к одной конкретной стране", - сказал он журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Многие говорят, что изначально это было предназначено для подходов к Советскому Союзу, потом России. Но есть и другие вещи, такие как радикальный исламский терроризм, невероятный рост Китая", - добавил он.
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