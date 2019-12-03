НАТО нужно больше гибкости не только в отношениях с Россией, но и в вопросах борьбы с терроризмом и отношений с Китаем, заявил во вторник президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент (Макрон) и я, думаю, мы оба чувствуем, что нам нужно больше гибкости. Думаю, мы оба согласны с этим. Чтобы применять ее к разным вопросам, не только к одной конкретной стране", - сказал он журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.