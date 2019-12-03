https://news.day.az/world/1181906.html США ожидают переговоры с Россией по стратегической стабильности
США ожидают переговоры с Россией по стратегической стабильности
США рассчитывают на проведение очередного раунда переговоров с РФ по стратегической стабильности в ближайшем будущем, сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, США "привержены проведению очередного" раунда переговоров с РФ по стратегической стабильности.
"Ожидаю, что это случится в ближайшем будущем", - сказал дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.
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