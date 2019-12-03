США рассчитывают на проведение очередного раунда переговоров с РФ по стратегической стабильности в ближайшем будущем, сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, США "привержены проведению очередного" раунда переговоров с РФ по стратегической стабильности.