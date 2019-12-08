Президент США Дональд Трамп заявил, что у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем он, потому что, в отличие от его предшественников, он "сдержал свои обещания". Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трамп напомнил, что время пребывания на посту главы государства он признал Иерусалим израильской столицей и перенес туда американское посольство из Тель-Авива. В то время как его предшественники только высказывались по этому вопросу. Трамп выразил мнение, что они никогда и не собирались предпринять реальные действия.

"Но в отличие от других президентов, я сдержал свои обещания", - сказал он.

Президент Соединенных Штатов также обратил внимание на свое решение изменить более чем полувековую политику США на Ближнем Востоке путем признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которую Израиль завоевал у Сирии в войне 1967 года, и которую международное сообщество до сих пор не признало.