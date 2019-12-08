https://news.day.az/world/1183421.html Франция готова обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США на французские товары
Франция готова обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США на французские товары
Власти Франции готовы обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу возможных пошлин США на французские товары. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы считаем, что эти санкции незаконные", - сказал министр в эфире телеканала "Франс 3". "Мы готовы обратиться к международному правосудию, то есть к ВТО, потому что наше национальное цифровое налогообложение затрагивает не только американские, но и европейские, и французские, и китайские компании", - указал Ле Мэр.
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