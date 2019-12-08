Власти Франции готовы обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу возможных пошлин США на французские товары. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы считаем, что эти санкции незаконные", - сказал министр в эфире телеканала "Франс 3". "Мы готовы обратиться к международному правосудию, то есть к ВТО, потому что наше национальное цифровое налогообложение затрагивает не только американские, но и европейские, и французские, и китайские компании", - указал Ле Мэр.