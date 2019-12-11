https://news.day.az/world/1184232.html Трамп объяснил, что улучшат отношения США и России
Трамп объяснил, что улучшат отношения США и России
Президент США Дональд Трамп рассказал, какую пользу принесет улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Белого дома, передает Day.Az.
Такое заявление американский лидер сделал во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым
Глава США считает, что улучшение отношений с Россией поможет расширить торговлю между двумя странами.
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