https://news.day.az/world/1184540.html Иран отверг требование Макрона освободить задержанных французов
Иран отверг требование Макрона освободить задержанных французов
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отверг требование президента Франции Эммануэля Макрона освободить французских граждан, задержанных в Иране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Днем ранее Макрон потребовал немедленно освободить двух французских исследователей, задержанных в Иране, назвав их заключение недопустимым.
"Французам не стоит забывать, что Иран - суверенная страна, ни наше правительство, ни наши судебные власти не примут даже рекомендаций от кого-либо. Вмешательство во внутренние дела для нас также неприемлемо", - написал Мусави в своем Twitter.
Адельхах была задержана в июле этого года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных.
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