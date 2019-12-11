Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отверг требование президента Франции Эммануэля Макрона освободить французских граждан, задержанных в Иране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее Макрон потребовал немедленно освободить двух французских исследователей, задержанных в Иране, назвав их заключение недопустимым.
 
"Французам не стоит забывать, что Иран - суверенная страна, ни наше правительство, ни наши судебные власти не примут даже рекомендаций от кого-либо. Вмешательство во внутренние дела для нас также неприемлемо", - написал Мусави в своем Twitter.
 
Адельхах была задержана в июле этого года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных.
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