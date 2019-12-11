Ущерб от лесных пожаров в Индонезии оценили в $5,2 млрд
В результате масштабных лесных пожаров одна из крупнейших экономик Азиатско-тихоокеанского региона в III квартале 2019 г. столкнулась с ущербом в размере 0,5% от ВВП, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Данные оценки были сделаны экспертами Всемирного банка в декабрьском докладе организации. По оценкам экспертов, прямой ущерб от пожаров составил $157 млн, при этом экономика Индонезии потеряла около $5 млрд в результате негативного влияния пожаров на ряд отраслей.
В целом лесные пожары, по оценкам Всемирного банка, причинили Индонезии ущерб в размере 0,5% от ВВП в III квартале 2019 г. Также отмечается, что пожары причинили долгосрочный ущерб лесопромышленной и сельскохозяйственной отрасли, что, по прогнозам, приведет к более низким темпам ВВП Индонезии в 2019 и 2020 гг. - показатели экономического роста, по прогнозам организации, будут ниже на 0,09% и 0,05% соответственно.
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