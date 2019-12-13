Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС, узнавшие результаты выборов в Великобритании в ходе саммита в Брюсселе, были рады их исходу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Честно говоря, мы были очень рады, что исход результатов оказался четким, и не получилось "подвешенного парламента". Мы все сожалеем, что Великобритания выходит из ЕС, но теперь у нас есть определенная уверенность, что соглашение, которое мы выработали, сохраняет свою силу. Это значит, что неурегулированный выход Великобритании из ЕС в целом сегодня уже не является реальностью", - заявила она на брифинге в Брюсселе.

Она отметила, что на саммите было также "признано с профессиональной точки зрения", что Борису Джонсону удалось убедить граждан. Канцлер добавила, что считает позитивным тот факт, что у премьер-министра теперь есть "четкий мандат", который позволит ему вести переговоры с европейскими партнерами. Канцлер выразила надежду, что Великобритании и ЕС удастся сохранить хорошие партнерские отношения.