https://news.day.az/world/1185261.html В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим
В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в канадском Торонто, 16-летний подросток получил ранения, сообщает местный телеканал Global News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел около 22.30 в северной части Торонто. Сообщается, что неизвестный в автомобиле подъехал к четырем молодым людям, переходившим улицу, и открыл по ним стрельбу. В результате 16-летний подросток получил ранения, он был доставлен в больницу.
В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.
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