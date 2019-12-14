Академия оборонных наук КНДР сообщила в воскресенье, что в субботу вечером провела ещё одно "важное" испытание на космодроме Сохэ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Тринадцатого декабря 2019 года с 22.41 по 22.48 по местному времени на космодроме Сохэ было проведено еще одно значимое испытание. Наши ученые оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять еще на один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР", - говорится в заявлении представителя академии, которое опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее Академия оборонных наук КНДР уже заявляла, что 7 декабря успешно провела "важное" для будущего страны испытание на космодроме Сохэ. Сообщалось, что это испытание может быть связано с тестированием твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).