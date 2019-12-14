Иран - соседняя и мусульманская страна Кувейта, и никто не выступает за санкционный режим. Об этом заявил постоянный представитель Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби, добавив, что Кувейт не хочет видеть Иран в осаде, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Постпред Кувейта при ООН в интервью телеканалу "Аль-Джазира" выразил надежду на разрешение разногласий между странами региона, заявив о позитивных сигналах в отношении возможного двустороннего диалога между Тегераном и Вашингтоном, передает Day.A.

Он сделал такие замечания несколько дней после того, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в своем окончательном заявлении утверждал, что Иран продолжит враждебные акты в регионе.

40-е заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое считается самым коротким заседанием ССАГПЗ в истории, во вторник прошло в Эр-Рияде. Судьба окончательного заявления недавнего заседания Совета также находится под вопросом.