Почти 54 тысячи человек были эвакуированы в воскресенье утром в городе Бриндизи на юге Италии, где 2 ноября обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Это самая крупная операция по эвакуации людей в Италии за все послевоенное время.