https://news.day.az/world/1187800.html Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана
Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана
Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила глава Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани, оглашая предварительные результаты выборов.
Нустрани также отметила, что в голосовании приняли участие 1,9 млн избирателей.
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