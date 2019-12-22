Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила глава Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани, оглашая предварительные результаты выборов.

Нустрани также отметила, что в голосовании приняли участие 1,9 млн избирателей.