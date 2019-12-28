Власти Казахстана после катастрофы самолета компании Bek Air намерены возобновить для внутренних авиарейсов требования обязательной сертификации и аудита по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA). Об этом сообщил в субботу на брифинге заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается сертификации IOSA для внутренних перевозок, да, эту работу мы продолжим, вернемся обязательно. Для международных полетов это требование есть, для внутренних в 2016 году у нас было правило, потом по просьбе бизнес-сообщества они были исключены. Мы к этому вопросу вернемся", - сказал он.

Требования обязательной сертификации и аудита по программе IOSA для авиакомпании Bek Air, по его словам, были отменены в связи с обращением бизнес-сообщества.