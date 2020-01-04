МИД Великобритании рекомендует подданным королевства воздержаться от поездок в Ирак и Иран в связи с повышенной напряженностью в регионе, вызванной убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В связи с убийством иранского генерала Сулеймани, напряженность в регионе возросла, поэтому британцам следует воздержаться от всех поездок в Ирак и Иран, отметили в МИД.

"Мы настоятельно призываем подданных Британии в регионе сохранять бдительность и внимательно следить за средствами массовой информации", - говорится в заявлении.

"Первая задача правительства (Соединенного Королевства - ред.) - обеспечить безопасность британцев. Учитывая повышенную напряженность в регионе, МИД теперь рекомендует людям не ездить в Ирак, за исключением Иракского Курдистана, и тщательно обдумывать, насколько важно ехать в Иран", - приводятся в заявлении слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.



В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

