https://news.day.az/world/1192195.html В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США

В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США

В мире, 8 января 2020 14:46 199

Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против США, заявив, что они будут зависеть от действий американцев, следует из релиза, опубликованного на сайте военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Следующий ответ будет пропорционален поведению США", - сказал Хатами, отвечая на вопрос, будет ли Иран предпринимать другие меры в ответ на гибель Сулеймани.

По его словам, Иран преподал США большой урок.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
#ИРАН #США
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Абшеронском районе восстановлена подача газа 14:59, Общество 23
В Азербайджане радикальная оппозиция полностью исчерпала себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 14:55, Политика 72
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому 14:49, Политика 129
Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан 14:48, Туризм 522
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани 14:47, Политика 159
В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США 14:46, В мире 198
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов 14:42, Экономика 193
Роухани: Иранская атомная промышленность будет работать без ограничений 14:37, В мире 218
Азербайджан упростил механизм выдачи аграрных субсидий 14:35, Экономика 221
OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО 14:32, Технологии 252
Названа дата слушания по делу Юниса Сафарова 14:28, Общество 253
Бакинская высшая школа нефти - лидер с точки зрения карьерных возможностей 14:25, Общество 276
Маршруты полётов состоятельных азербайджанцев на новогодние праздники (R) 14:22, Туризм 362
Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон - ФОТО 14:19, Технологии 346
Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала 14:15, В мире 341
Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты над Ираком и Ираном 14:11, В мире 345
Глава МИД ФРГ осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке 14:07, В мире 396
В Иране нашли второй черный ящик с разбившегося украинского лайнера 14:03, В мире 411
Азербайджанец выиграл крупную сумму в испанскую лотерею – как ему это удалось (R) 14:00, Экономика 665
Зариф и Чавушоглу обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке 13:57, В мире 435
В Ташкенте начался новый суд над Гульнарой Каримовой 13:52, В мире 500
В Армении уничтожают русские церкви - вслед за мечетями 13:48, Политика 805
Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака 13:48, В мире 445
Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии - ФОТО 13:44, Культура 474
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана 13:40, В мире 537
В Баку ожидаются дожди 13:36, Общество 1
Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке 13:27, В мире 531
Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году 13:23, Экономика 540
Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 13:19, В мире 607
Влияние ситуации в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку - РЕАКЦИЯ Buta Airways 13:16, Общество 836
Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке 13:12, В мире 616
"Международные авиалинии Украины" заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен 13:09, В мире 650
«Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном 12:58, В мире 663
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн 12:54, Общество 666
Pensiya almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR: Yaş həddində dəyişiklik 12:50, Azərbaycanca 2 159
Чавушоглу совершит визит в Ирак 12:46, В мире 736
Похоронен погибший в результате армянской провокации азербайджанский пограничник - ФОТО 12:42, Общество 787
Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной" 12:31, В мире 830
140 граждан Ирана погибли при крушении самолета украинской авиакомпании 12:27, В мире 956
Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе 12:23, В мире 849
"Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок 12:09, В мире 919
В Могадишо взорвался заминированной автомобиль, есть жертвы 12:05, В мире 930
Казахстанцам порекомендовали не покупать билеты компании Bek Air 12:01, В мире 919
Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Иране самолета - СМИ 11:56, В мире 1 315
Азербайджан выразил соболезнования Украине в связи с крушением самолета в Иране 11:53, Политика 956
АФФА учредила важную должность 11:50, Спорт 981
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана 11:46, В мире 1 307
Malaysia Airlines прекратила полеты над территорией Ирана 11:43, В мире 970
Инновационная услуга “Мобильная оплата” уже в Азербайджане! (R) 11:39, Экономика 1 062
На Абшероне возникли перебои в подаче газа 11:36, Общество 1 078
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 11:33, В мире 1 105
Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете 11:30, В мире 1 100
Азербайджан как главный дипломатический хаб региона - внешнеполитические итоги 2019 11:26, Политика 1 113
Завтра в Джоджуг Марджанлы запустят маршрутные автобусы 11:23, Общество 1 054
Страшные кадры горящего ТЦ в России - ВИДЕО 11:20, В мире 1 649
В авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа 11:17, В мире 1 114
Иранские военные самолеты подняты в воздух 11:03, В мире 1 559
Военные США в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет - СМИ 10:44, В мире 1 408
Азербайджан примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока" 10:40, Экономика 1 330
Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев 10:37, В мире 1 379
В США пройдет марш "Нет войне с Ираном" 10:34, В мире 1 318
Кадры первых минут после крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:31, В мире 2 075
В Иране произошли два сильных землетрясения у АЭС «Бушер» 10:28, В мире 1 811
В Сети появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране - СТРАШНЫЕ КАДРЫ 10:25, В мире 2 472
Признавшийся в растрате республиканец ушел из конгресса США 10:22, В мире 1 278
В иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера 10:19, В мире 1 990
Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране 10:17, В мире 1 318
В украинский самолет случайно попала иранская ракета - СМИ 10:14, В мире 5 238
Опубликованы новые кадры атаки Ирана на американскую базу - ВИДЕО 10:12, В мире 1 529
Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке 10:10, В мире 1 616
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 10:08, Политика 1 325
Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета 10:05, В мире 1 364
Азербайджан уточняет наличие своих граждан среди погибших при авиакатастрофе в Иране - ОБНОВЛЕНО 10:02, Общество 1 475
Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты 09:57, В мире 1 467
В Азербайджане подорожало золото 09:54, Экономика 1 434
Назначен новый глава дорожной полиции Баку 09:51, Общество 2 391
80 человек погибли на американской военной базе - в результате атаки Ирана - ВИДЕО 09:44, В мире 2 533
Начальник штаба вооруженных сил Ирана пригрозил США 09:40, В мире 1 524
В Азербайджане участились молнии, град, ливни - ИССЛЕДОВАНИЕ 09:36, Общество 1 520
Появились кадры второй атаки Ирана на военную базу США в Ираке - ВИДЕО 09:33, В мире 2 681
Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране 09:29, В мире 1 557
Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли 09:25, В мире 2 092
Вокруг Белого дома усилены меры безопасности из-за ситуации с Ираном 09:22, В мире 1 495
Компания Boeing изучает информацию о крушении украинского лайнера в Иране 09:18, В мире 1 545
Первые кадры с места крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 09:12, В мире 4 193
Помпео срочно вызвали в конгресс на слушания по Ирану 08:55, В мире 1 737
Стало известно, сколько человек было на борту рухнувшего украинского самолета 08:51, В мире 1 929
Иран серьезно предостерег США - направлено письмо в ООН 08:49, В мире 1 770
SOCAR подвела итоги и обнародовала планы на 2020 год 08:45, Экономика 1 808
Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе 08:33, В мире 1 817
Нефть резко подорожала после ударов Ирана по США 08:29, В мире 1 777
Иранские силы нанесли удары по американской базе - 35 раз 08:26, В мире 1 864
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком 08:24, В мире 1 733
Иран атаковал ракетами объекты США, десятки погибших - эскалация ситуации в регионе - ОБНОВЛЕНО 3 - ФОТО - ВИДЕО 08:21, В мире 15 006
В Иране рухнул украинский самолет - на борту было около 180 пассажиров - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО 08:16, В мире 18 607
ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру 08:12, В мире 1 832
В 2020 году Европе придется иметь дело совсем с другим Азербайджаном - Тофик Аббасов для Day.Az 08:00, Политика 2 425
МИД Италии назвал Ливию угрозой для ЕС 07:52, В мире 1 840
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке 07:36, В мире 2 015
Британия назвала условие вывода войск из Ирака 07:21, В мире 2 055
Помпео отказали в почетном гражданстве 07:07, В мире 2 148
В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном 06:34, В мире 2 262
Макрон провел телефонные переговоры с Роухани 05:01, В мире 2 579
Франция усилит защиту своих военных в Ираке 03:32, В мире 2 862
Трамп пригрозил Ираку санкциями 02:04, В мире 3 229
Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана 00:48, В мире 3 537
Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном 00:04, В мире 3 805
День, когда сепаратисты узнали настоящую силу Азербайджана - к годовщине операции "Горадиз" - ФОТО 7 января 23:45, Политика 4 171
Армяне ставят Азербайджан в пример Пашиняну - скандал с МВФ набирает обороты 7 января 23:30, Политика 4 657
Мурад Дадашов получил высокую должность - СМИ 7 января 23:25, Общество 10 499
Путин прибыл в Стамбул 7 января 23:09, В мире 3 992
США привели силы на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность 7 января 23:00, В мире 3 966
Стала известна дата прибытия в Азербайджан наблюдательной миссии ПАСЕ 7 января 22:45, Политика 4 020
10 вещей, которые обязательно стоит сделать в Баку - советы европейского эксперта - ФОТО 7 января 22:35, Туризм 6 960
МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с убийством девочки в Товузе 7 января 22:28, Общество 4 547
Госпогранслужба Азербайджана опровергла ложь армян 7 января 22:15, Политика 4 362
Названы темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана 7 января 21:59, В мире 4 244
Помпео прокомментировал невыдачу визы США главе МИД Ирана 7 января 21:47, В мире 4 312
15 знаковых событий в сфере культуры в Азербайджане - ИТОГИ 2019 7 января 21:30, Культура 4 372
Президент Ильхам Алиев: Наши генерационные мощности постоянно должны находиться в таком состоянии, чтобы в Азербайджане никогда не было дефицита 7 января 21:19, Политика 4 293
В Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды для тушения пожаров 7 января 21:10, В мире 5 057
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одной из ведущих стран мира в сфере энергоснабжения 7 января 21:03, Политика 11 632
США и ЕС проведут консультации по ситуации вокруг Ирана 7 января 21:00, В мире 4 319
Владимир Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века 7 января 20:57, В мире 4 462
Эрдоган обсудил с Джонсоном напряженность между США и Ираном 7 января 20:51, В мире 4 416
Иран передумал выходить из "ядерного соглашения" 7 января 20:45, В мире 4 563
Завершена третья миссия: Cargo Dragon приводнился в Тихом океане 7 января 20:40, В мире 4 371
Помпео: США все еще надеются на денуклеаризацию, невзирая на нынешние заявления КНДР 7 января 20:32, В мире 4 575
Стали известны новые подробности скандального побега Карлоса Гона из Японии 7 января 20:25, В мире 4 522
ЕС призвал к строгому соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию 7 января 20:17, В мире 4 505
DİN və Baş Prokurorluq qətlə yetirilən azyaşlı ilə bağlı ittihamlara münasibət bildirib 7 января 20:14, Azərbaycanca 4 626
Асад обсудил с Путиным планы ликвидации террористов в Идлибе 7 января 20:10, В мире 4 476
IKEA заплатит 46 миллионов долларов за смерть мальчика, придавленного комодом 7 января 20:03, В мире 4 663
Азербайджанский эколог предупредил об угрозе пожаров в Австралии для всей планеты 7 января 19:55, Общество 4 606
Али Ахмедов: Все 123 кандидата ПЕА прошли официальную регистрацию 7 января 19:49, Политика 4 559
Australian Open из-за пожаров может пройти на крытых кортах 7 января 19:42, Спорт 4 651
В праздничные дни "Азеригаз" оказал более 3 тыс. клиентских услуг 7 января 19:35, Общество 4 571
Германия решила вывести часть контингента из Ирака 7 января 19:32, В мире 4 588
Первая группа турецких военных прибыла в Триполи 7 января 19:25, В мире 4 783
Ливан не получал уведомлений по делу жены Гона 7 января 19:17, В мире 4 629
Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние готовности в ожидании удара 7 января 19:11, В мире 4 693
Освобожден от должности командир полка ДПС Азербайджана 7 января 19:02, Общество 4 921
Очередная армянская провокация: погиб азербайджанский пограничник 7 января 18:53, Общество 5 068
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Бахадура Тагиева 7 января 18:43, Политика 14 257
Последний русский Робинзон из Азербайджана - Затерянный мир острова Кюр-Дили - ФОТО - ВИДЕО 7 января 18:39, Общество 5 754
МИД Азербайджана выразил соболезнования Австралии 7 января 18:30, Политика 4 836
Путин провел встречу с Асадом в Дамаске 7 января 18:10, В мире 4 954
Задержан один из наиболее разыскиваемых террористов Саудовской Аравии 7 января 18:02, В мире 4 993
Парламент Испании одобрил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера 7 января 17:56, В мире 4 944
Словакия отозвала военнослужащих из Ирака 7 января 17:50, В мире 5 027
Ещё новости