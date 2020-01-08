В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США

Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против США, заявив, что они будут зависеть от действий американцев, следует из релиза, опубликованного на сайте военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Следующий ответ будет пропорционален поведению США", - сказал Хатами, отвечая на вопрос, будет ли Иран предпринимать другие меры в ответ на гибель Сулеймани.

По его словам, Иран преподал США большой урок.