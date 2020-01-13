США объявили Россию и Китай главной угрозой нацбезопасности

Главную угрозу для США представляют Китай и Россия, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью порталу Axios, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Две самые большие угрозы для Америки в соответствии с национальной оборонной стратегией исходят от равных конкурентов - Китая и России", - отметил О'Брайен и подчеркнул, что "США никогда не сталкивались с таким равным соперником, как Китай".

Свой вывод О'Брайен обосновал численностью населения Китая, китайской политической системой, а также китайскими "мировыми амбициями и четкой целью доминировать в мировой торговле и экономике". Поэтому "Китай необходимо воспринимать очень серьезно". "Мы должны быть достаточно сильны, чтобы никто не посмел бросить нам вызов в военном отношении, включая Китай", - подчеркнул О'Брайен.

Между тем США предложили Северной Корее возобновить переговоры по денуклеаризации, которые прекратились после октябрьских переговоров в Стокгольме.

