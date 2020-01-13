https://news.day.az/world/1193586.html На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат
На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат
Два американских военнослужащих обнаружены мертвыми на авиабазе Spangdahlem, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его информации, тела 20-летних солдат были найдены в минувший четверг в казарме. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно, идет расследование.
"Всегда очень тяжело терять ценных членов нашей команды", - приводятся слова командующего 52-й истребительной авиаэскадры Дэвида Эпперсона. Он выразил соболезнования родным и близким военнослужащих.
В Spangdahlem сейчас несут службу около 4 тыс. американских солдат.
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