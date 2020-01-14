https://news.day.az/world/1193889.html Лондон, Берлин, Париж запустят механизм разрешения споров по ядерной сделке Ирана

Лондон, Берлин, Париж запустят механизм разрешения споров по ядерной сделке Ирана

В мире, 14 января 2020 13:53 327

Великобритания, Германия и Франция во вторник уведомят Евросоюз о том, что они запускают Механизм урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два европейских дипломатических источника,  передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, такое решение принято с целью сохранить СВПД путем обсуждения с Ираном. Собеседники отметили, что целью запуска механизма не является возобновление санкций ООН в отношении Тегерана.

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