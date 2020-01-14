Пепел и молнии: извержение вулкана Тааль на Филиппинах - ФОТОРЕПОРТАЖ
На Филиппинах проснулся вулкан Тааль. Жителей окрестных городов эвакуируют, объявлен режим бедствия.
Day.Az со ссылкой на РИА Новости предлагает вниманию читателей подборку кадров извержения.
1. Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.
2. В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.
3. Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.
4. В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.
5. Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.
6. Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.
7. Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.
8. Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.
9. Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.
10. Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.
11. В провинции Батангас объявлен режим бедствия.
12. Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.
Фото: Reuters, Associated Press, Agence France Presse, Getty Images
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