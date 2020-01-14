Пепел и молнии: извержение вулкана Тааль на Филиппинах - ФОТОРЕПОРТАЖ

На Филиппинах проснулся вулкан Тааль. Жителей окрестных городов эвакуируют, объявлен режим бедствия.

Day.Az со ссылкой на РИА Новости предлагает вниманию читателей подборку кадров извержения.

1. Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.

2. В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.

3. Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.

4. В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.

5. Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

6. Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.

7. Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.

8. Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.

9. Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.

10. Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.

11. В провинции Батангас объявлен режим бедствия.

12. Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

Фото: Reuters, Associated Press, Agence France Presse, Getty Images