https://news.day.az/world/1193907.html Новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл ударит по бюджету Скотленд-Ярда

Новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл ударит по бюджету Скотленд-Ярда

В мире, 14 января 2020 14:06 272

Новая жизнь принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Канаде, в которой герцог и герцогиня Сассекские намерены проводить значительную часть года после отказа от статуса старших членов королевской семьи, нанесет ощутимый удар по бюджету Скотленд-Ярда. Об этом сообщает во вторник газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вопрос о расходах на охрану королевской пары стал, по ее данным, настоящей проблемой для Уайтхолла (улица в центре Лондона, где находятся резиденция британского премьера и ряд ведущих министерств - прим. ТАСС). Сотрудники столичной полиции опасаются, что требование Гарри и Меган о том, чтобы их считали "лицами, пользующимися международной защитой", может привести к тому, что бюджет подразделения, которое занимается охраной королевской семьи, "выйдет из-под контроля". Обеспечение безопасности Сассекских в Великобритании обходится полиции в £600 тыс. в год ($780 тыс.), и их выезд за рубеж значительно увеличит соответствующие расходы.

Сассекские "не продумали до конца последствия их переезда [в Канаду] в сфере обеспечения безопасности и поставили лондонскую полицию в сложнейшую ситуацию", заявил изданию бывший глава Скотленд-Ярда, имя которого не называется. Согласно документам, с которыми удалось ознакомиться The Times, полицейское управление и так уже испытывает нехватку офицеров - специалистов по охране королевской семьи.

Сверхурочная работа офицеров охраны
Исполнительный комитет МВД по работе с членами монаршего дома и "очень важных персон" (Ravec) рекомендовал увеличить количество телохранителей Скотленд-Ярда на 20% до 540 еще в 2017 году. Однако укомплектовать подразделение полностью не удалось, и для решения задачи по поддержанию безопасности на должном уровне приходится рассчитывать "на сверхурочную работу".

Во время недавнего семинедельного отдыха в Канаде охрану внука королевы и его супруги постоянно обеспечивали шесть офицеров. Всего же там находились 10 офицеров британской полиции. При этом особое внимание уделяется обеспечению безопасности Гарри с учетом его военного послужного списка, включающего и Афганистан.

В связи с увеличением числа официальных мероприятий, в том числе за рубежом, в которых принимают участие члены британской королевской семьи, расходы на перелеты офицеров охраны монаршего дома увеличились с £3,47 млн ($4,51 млн) в 2016-2017 финансовом году (начинается в апреле) до £4,62 млн ($6 млн) в 2018-2019-м. Расходы на их проживание в отелях выросли с £1,12 млн ($1,45 млн) в 2016-2017 году до более чем £2 млн ($2,6 млн) в 2017-2018-м.

В целом же обеспечение безопасности британской королевской семьи, как указывает газета со ссылкой на антимонархическую организацию Republic, ежегодно обходится налогоплательщикам в £106 млн ($137,8 млн).

Поддержка королевой Сассекских
Королева Великобритании Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь". После состоявшейся в понедельник встречи с участием Ее Величества, наследника престола принца Уэльского Чарльза, а также принцев Уильяма и Гарри, королева подчеркнула, что ее внук вместе со своей супругой не хотят в будущем финансово зависеть от королевской семьи и британского правительства, выделяющего ежегодный грант на ее содержание. По словам монарха, семью принца ждет "переходный период, в течение которого они будут проводить время в Канаде и Соединенном Королевстве".
"Моей семье предстоит решить сложные вопросы, и впереди еще много работы", - признала Елизавета II.

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