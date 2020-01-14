Зеленый снег напугал жителей одного из российских городов - ВИДЕО

В российском Челябинске выпал зеленый снег. Как выяснили журналисты "Фразы", местные жители заметили его на одном из въездов в город, после чего в социальных сетях началась настоящая паника, передает Day.Az со ссылкой на fraza.ua.

В областном Министерстве экологии пояснили, что проблема есть: снег стал зеленым из-за пыли с соседнего гранитного карьера. Людей уверяют, что их здоровью ничего не угрожает, а это всего лишь "частицы природных материалов и горных пород".

Тем не менее, сейчас в Челябинске проходит проверка загрязнения воздуха.

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