https://news.day.az/world/1193932.html Зеленый снег напугал жителей одного из российских городов - ВИДЕО
Зеленый снег напугал жителей одного из российских городов - ВИДЕО
В российском Челябинске выпал зеленый снег. Как выяснили журналисты "Фразы", местные жители заметили его на одном из въездов в город, после чего в социальных сетях началась настоящая паника, передает Day.Az со ссылкой на fraza.ua.
В областном Министерстве экологии пояснили, что проблема есть: снег стал зеленым из-за пыли с соседнего гранитного карьера. Людей уверяют, что их здоровью ничего не угрожает, а это всего лишь "частицы природных материалов и горных пород".
Тем не менее, сейчас в Челябинске проходит проверка загрязнения воздуха.
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