Иран, Украина и Канада провели встречу по крушению Boeing

Специалисты из Ирана, Украины и Канады провели трехстороннюю встречу по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, сообщается в Telegram-канале правительства ИРИ со ссылкой на официального представителя организации гражданской авиации страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Позднее иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.