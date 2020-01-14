Агрессивные страусы украли еду у оленя и довели женщину до истерики - ВИДЕО

В сафари-парке американского штата Теннесси пара агрессивных страусов украла еду у оленя и довела посетительницу заповедника до истерики. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах видно, как женщина сидит в машине и кормит через окно оленя. Вскоре в салоне авто появляется голова крупного страуса, который начинает жадно есть из контейнера в руках посетительницы. "Перестань! Перестань!" - кричит напуганная туристка.

В этот момент к страусу подходит его сородич и присоединяется к трапезе. На последних секундах ролика крики женщины усиливаются, и камера выключается.

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