https://news.day.az/world/1194034.html США расширили санкции против КНДР
США расширили санкции против КНДР
Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
Об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением по контролю за иностранными активами финансового ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По версии Вашингтона, обе компании занимаются "отправкой нелегальной рабочей силы за рубеж".
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