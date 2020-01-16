В ООН заявили о значительном улучшении обстановки в Йемене

Конфликт в Йемене переживает сейчас один из самых спокойных периодов за всю историю. Об этом заявил, выступая в СБ ООН, спецпосланник генерального секретаря организации по Йемену Мартин Гриффитс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В ноябре я сказал Совету, что война в воздухе сократилась на 80%. Это было значимым достижением на тот момент. Сегодня его удалось сохранить и даже улучшить. С начала января в течение 9 дней не было вообще авиаударов", - сказал Гриффитс.

По его словам, в некоторых местах боевые действия продолжаются. "Тем не менее, передвижение сил на земле сократилось. Мы определенно - и я надеюсь, что ситуация такой и останется - являемся свидетелями одного из самых спокойных периодов этого конфликта", - указал Гриффитс.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

