https://news.day.az/world/1194732.html В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек - угроза теракта
В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек - угроза теракта
Свыше 10 тысяч человек были эвакуированы в четверг с 30 объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе из восьми школ и Храма Христа Спасителя после анонимных сообщений о "минировании", угрозы не подтвердились, передает РИА Новости.
"По состоянию на 20.00 по местному времени поступила информация об угрозах взрыва на 30 объектах. После проведения проверок информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства РИА Новости.
По его словам, всего на время проверок были эвакуированы более 10 тысяч человек.
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