https://news.day.az/world/1194785.html Китай временно закроет границу с Кыргызстаном

Китай временно закроет границу с Кыргызстаном

В мире, 17 января 2020 10:34 448

Китай на неделю с 24 по 30 января закроет границу с Кыргызстаном. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кыргызской Государственной погранслужбы (ГПС),  передает Day.Az.

"Пункты пропуска "Торугарт" и "Иркештам" на кыргызско-китайском участке госграницы с 24 по 30 января временно закроют", - заявили в пресс-службе.

Как уточнили в ГПС, границу закроют по инициативе китайской стороны в связи с празднованием там национального праздника весны - китайского Нового года. "Пропуск лиц возобновится 31 января", - подчеркнули в пресс-службе.

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