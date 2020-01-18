ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта

Миссия ООН по поддержке Ливии в очередной раз призвала не превращать нефтяные объекты в места противостояний, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Миссия в очередной раз отмечает важность сохранения национальных нефтяных объектов", - сообщается в опубликованном заявлении миссии ООН, где выражается обеспокоенность в связи с тем, что происходит на фоне приостановки работ по добыче в Ливии.



Согласно заявлению, ООН предупреждает о негативных последствиях в первую очередь для ливийского народа, который полностью зависит от добычи нефти "в связи с чем препятствие работы нефтяных объектов катастрофически скажется на экономическом и финансовом положении".

Ранее Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии заявила, что в случае закрытия нефтяных терминалов будет приостановлена добыча нефти, что приведет к значительным потерям для бюджета страны. Подобные заявления поступили на фоне сообщений о призывах ливийских племен и местных общественных организаций на востоке Ливии к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

