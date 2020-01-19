https://news.day.az/world/1195377.html Власти Египта освободили всех сотрудников турецкого агентства Anadolu

Власти Египта освободили всех сотрудников турецкого агентства Anadolu

В мире, 19 января 2020 18:35 568

Власти Египта освободили троих сотрудников турецкого агентства Anadolu (АА), которые ранее были задержаны египетскими силовиками. Об этом заявил генеральный директор агентства Шенол Казанджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Четвертый сотрудник - гражданин Турции Хильми Балджи - был освобожден 16 января.

В среду в МВД Египта сообщили о задержании в Каире четырех сотрудников "турецкого информационного электронного комитета", которые действовали "под прикрытием исследовательского центра, основанного "Братьями-мусульманами"  при поддержке Турции". Как отметили в ведомстве, эти лица "занимались сбором негативной информации, которая содержала ложные и сфабрикованные сведения о политической, экономической обстановке в стране, ситуации в сфере безопасности, и направляли ее в штаб-квартиру агентства в Турции с целью исказить образ страны на внутренней и международной арене".

Ранее в тот же день агентство Anadolu сообщило, что во вторник вечером египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырех сотрудников, среди которых был один гражданин Турции. В связи с арестами турецкий МИД вызвал временного поверенного в делах Египта в Анкаре и, осудив действия Каира, призвал к немедленному освобождению сотрудников агентства. Анкара восприняла этот шаг как попытку давления на турецкие СМИ.

В четверг официальный представитель МИД Египта Ахмед Хафез выразил полное неприятие заявлений Анкары, отметив, что "власти действовали исключительно в рамках закона". Временный поверенный в делах Турции в Каире в тот же день был вызван в МИД Египта в связи с произведенными в Каире арестами.

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