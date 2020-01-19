Иран решил не передавать Украине черные ящики Boeing
Иранские эксперты самостоятельно расшифровывают бортовые самописцы сбитого под Тегераном украинского лайнера. Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил СМИ в воскресенье, что власти еще обдумывают возможность послать "черные ящики" для изучения за границу. Если положительное решение будет принято, то самописцы Boeing-737 отправят на Украину и во Францию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В пятницу Генпрокурор Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать Киеву "черные ящики" сбитого самолета.
Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января упал через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек из Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, Великобритании и Швеции.
Как пояснил командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде, оператор системы ПВО выпустил ракеты по самолету из-за ошибки системы распознавания, которая посчитала лайнер за крылатую ракету.
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