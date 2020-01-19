https://news.day.az/world/1195395.html Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии
Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить полномасштабную гражданскую войну в Ливии с разрушительными последствиями для всего региона.
С таким заявлением он выступил в воскресенье на открытии международной конференции по Ливии в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы столкнулись с риском эскалации во всем регионе, - подчеркнул он. - Для Ливии нет военного решения. Сейчас настало время незамедлительных и решительных действий для предотвращения полномасштабной гражданской войны".
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