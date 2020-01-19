Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить полномасштабную гражданскую войну в Ливии с разрушительными последствиями для всего региона.

С таким заявлением он выступил в воскресенье на открытии международной конференции по Ливии в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы столкнулись с риском эскалации во всем регионе, - подчеркнул он. - Для Ливии нет военного решения. Сейчас настало время незамедлительных и решительных действий для предотвращения полномасштабной гражданской войны".