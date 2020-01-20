https://news.day.az/world/1195510.html Роухани направит послание Зеленскому по крушению Boeing
Роухани направит послание Зеленскому по крушению Boeing
Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Роухани.
Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Роухани относительно катастрофы украинского самолета", - цитирует слова Мусави иранское агентство IRNA.
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