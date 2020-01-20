Роухани направит послание Зеленскому по крушению Boeing

Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Роухани.

Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Роухани относительно катастрофы украинского самолета", - цитирует слова Мусави иранское агентство IRNA.