В МИД Ирана рассказали, почему Зариф не поедет на форум в Давосе

"Глава МИД Зариф планировал посетить ВЭФ в этом году по официальному и личному приглашению от форума. К сожалению, односторонние изменения со стороны ВЭФ в согласованных договоренностях - возможно, нацеленные на достижение только одного результата - не позволили это. Упущенная возможность для диалога", - сообщил Мусави в Twitter.