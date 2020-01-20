https://news.day.az/world/1195582.html В МИД Ирана рассказали, почему Зариф не поедет на форум в Давосе
В МИД Ирана рассказали, почему Зариф не поедет на форум в Давосе
Представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, так как организаторы форума самостоятельно внесли изменения в согласованные договоренности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Глава МИД Зариф планировал посетить ВЭФ в этом году по официальному и личному приглашению от форума. К сожалению, односторонние изменения со стороны ВЭФ в согласованных договоренностях - возможно, нацеленные на достижение только одного результата - не позволили это. Упущенная возможность для диалога", - сообщил Мусави в Twitter.
Ранее президент ВЭФ Борге Бренде сообщил, что Зариф был зарегистрирован для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако из-за ситуации в регионе отозвал свой запрос.
МИД Ирана в понедельник подтвердил, что министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф не будет участвовать в форуме.
Всемирный экономический форум пройдет с 21 по 24 января.
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