У посольства США в Багдаде упали три ракеты - новый обстрел

В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США упали три ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

"Три ракеты упали в районе американского посольства в "зеленой зоне" в Багдаде", - сообщил собеседник агенства.

Он добавил, что из диппредставительства слышны сигналы воздушной тревоги.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.