https://news.day.az/world/1195627.html У посольства США в Багдаде упали три ракеты - новый обстрел
У посольства США в Багдаде упали три ракеты - новый обстрел
В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США упали три ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.
"Три ракеты упали в районе американского посольства в "зеленой зоне" в Багдаде", - сообщил собеседник агенства.
Он добавил, что из диппредставительства слышны сигналы воздушной тревоги.
Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
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