Дональд Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку"

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить торговую сделку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Давосе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы поговорим о большой торговой сделке. Мы уже говорили об этом. Надеюсь, мы придем к чему-нибудь", - заявил Трамп перед началом встречи.

"Мы обсудим и другие вещи, но я бы сказал, что сейчас торговля и торговая сделка между нами и, по сути, Европой - это то, чего мы все хотим", - добавил Трамп, отметив, что фон дер Ляйен является "очень жестким переговорщиком".