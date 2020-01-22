https://news.day.az/world/1195949.html Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии

Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии

В мире, 22 января 2020 07:19 168

Поддержка Советом Безопасности решений берлинской конференции по Ливии была бы крайне важна.

Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности по Ливии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что поддержка этих договоренностей Советом Безопасности и другие шаги вслед за конференцией были бы крайне важны", - сказал он.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Обнародовано количество врачей в Азербайджане 07:34, Общество 46
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии 07:19, В мире 165
Скончался экс-премьер Грузии 07:07, В мире 255
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо - ФОТО 06:58, Политика 259
В результате террористической атаки погибли десятки человек - хаос в Буркина-Фасо 06:32, В мире 428
В Нигерии 8-летний мальчик из "ИГ" казнил мужчину 05:04, В мире 876
Ни один региональный парламент Британии не поддержал билль о Brexit 03:31, В мире 1 225
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества - ФОТО 03:05, Политика 4 851
Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти 02:01, В мире 1 583
Путин назвал новое правительство сбалансированным 00:48, В мире 1 912
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума. Обсуждено сотрудничество между странами Евразии - ФОТО 00:36, Политика 5 724
"Судьба России зависит от нас" - об обнаглевших симоньянах и кеосаянах - ФОТО 00:30, Политика 2 405
Новый тип смертельного вируса впервые выявлен в США 00:18, В мире 2 062
Армянские продюсеры в своих проектах изображают русских простачками 21 января 23:41, Политика 2 250
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" - ФОТО 21 января 23:19, Политика 6 126
Мишустин назвал приоритет работы нового правительства РФ 21 января 23:14, В мире 2 271
В Азербайджане откроется региональный центр Всемирного экономического форума - ФОТО 21 января 23:09, Политика 5 996
Армянские русофобы пытаются манипулировать "русским фактором" против Азербайджана - подробности провокации 21 января 23:00, Политика 2 566
В сенате США начались слушания по импичменту Трампу 21 января 22:45, В мире 2 290
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконстукции и развития Сумой Чакрабарти. ЕБРР высоко оценивает проводимые в Азербайджане реформы - ФОТО 21 января 22:20, Политика 6 239
Свыше половины новорожденных в Азербайджане в 2019 году - мальчики 21 января 22:06, Общество 2 720
Михаил Швыдкой: Полад Бюльбюль оглы талантлив во всем - в музыке, дипломатии, в дружбе 21 января 21:51, Культура 2 625
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Хорватии. Обсуждены перспективы сотрудничества - ФОТО 21 января 21:39, Политика 6 322
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде - ФОТО 21 января 21:30, Политика 7 853
Стали известны члены нового правительства России - СПИСОК 21 января 21:22, В мире 3 055
Бахруз Гулиев: Истинная цель Human Rights Watch - продлить срок оккупации территорий Азербайджана 21 января 21:09, Политика 2 721
İşçilərin maaşlarına əlavə verilməsi və mükafatlandırılması qaydası təsdiqlənib 21 января 21:03, Azərbaycanca 2 993
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром иностранных дел Турции - ФОТО 21 января 20:59, Политика 7 967
Столтенберг: Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века 21 января 20:56, В мире 2 777
Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию 21 января 20:52, В мире 2 828
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 309 человек 21 января 20:48, В мире 2 795
Принц Гарри прибыл в Канаду к своей семье 21 января 20:43, В мире 2 875
Владимир Зеленский пообещал уволить Кличко с должности главы Киевской горадминистрации 21 января 20:38, В мире 2 945
Иракские военные обнаружили установку, из которой обстреляли посольство США 21 января 20:33, В мире 2 904
Apple передумала внедрять сквозное шифрование данных в iCloud 21 января 20:28, Технологии 2 857
КНДР временно закрыла границу для иностранных туристов из-за коронавируса 21 января 20:23, В мире 2 850
Автобусы выездной регистрации на конкурс "Восхождение" отправились в регионы Азербайджана - ФОТО 21 января 20:20, Политика 3 696
Принц Гарри и его супруга пригрозили засудить папарацци за фото из Канады 21 января 20:17, В мире 2 955
Трюдо призвал Иран передать черные ящики той стране, где их могут быстро расшифровать 21 января 20:10, В мире 2 867
Политизация народного траура — излюбленный прием радикальной оппозиции в Азербайджане 21 января 20:04, Политика 2 912
На таможне Азербайджана идет усиленная медпроверка в связи с неизвестным вирусом из Китая 21 января 19:51, Общество 3 397
Формула-1 обогнала Лигу чемпионов и АПЛ по приросту болельщиков 21 января 19:46, Спорт 3 001
В CinemaPlus проходит показ долгожданной турецкой комедии - ВИДЕО 21 января 19:42, В мире 3 033
Школьники, которые учатся под обстрелом - Репортаж из села Ахмедагалы 21 января 19:38, Общество 3 267
Закир Гасанов провел переговоры со спикером парламента Грузии 21 января 19:33, Политика 3 018
Обнародована численность населения Азербайджана 21 января 19:30, Общество 4 270
Дональд Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку" 21 января 19:27, В мире 3 075
Определились победители Международного конкурса "Надежда" в Баку - ФОТО 21 января 19:20, Культура 3 097
«Самоубийство» Кутояна - свидетельство того, что в Армении ликвидируют и запугивают оппонентов Пашиняна 21 января 19:10, Политика 3 316
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Signify". Обсужден вопрос поставок новых технологий в Азербайджан - ФОТО 21 января 19:00, Политика 9 728
В Баку будет представлен яркий тандем виртуозов классической музыки 21 января 18:47, Культура 3 282
Азербайджан ввел новые правила приема учителей на работу - ВИДЕО 21 января 18:40, Общество 3 698
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане - ОФИЦИАЛЬНО 21 января 18:32, Общество 3 840
Azercell поддержал проведение обучающего курса “Безопасный Интернет” - ФОТО (R) 21 января 18:21, Экономика 3 413
Мазахир Панахов: Некоторые кандидаты умышленно неправильно представляют документы 21 января 18:14, Политика 3 357
Нефтехимический комплекс SOCAR вошел в число важных объектов Четвертой промышленной революции 21 января 18:07, Экономика 3 544
В Азербайджане начался прием песен на "Евровидение 2020" 21 января 18:01, Шоу-бизнес 3 497
В Азербайджане названо число аккредитованных на парламентские выборы наблюдателей 21 января 17:56, Политика 3 408
По маршруту Баку-Пиршаги запущен новый электропоезд 21 января 17:51, Общество 3 977
Китай резко сократил объемы импортируемого мусора 21 января 17:46, В мире 3 573
Граждане Турции стали активно искать работу в Азербайджане 21 января 17:41, Экономика 3 662
Минтруда Азербайджана внесло ясность в новые правила установления инвалидности 21 января 17:36, Общество 3 820
В Азербайджане десятки кандидатов в депутаты отозвали свои кандидатуры 21 января 17:31, Политика 3 619
Око за око. Как будет развиваться конфликт между США и Ираном? 21 января 17:26, В мире 3 743
Беларусь готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам - Лукашенко 21 января 17:23, Экономика 3 842
Яшар Керимов стал заместителем председателя правления Yelo Bank (R) 21 января 17:20, Экономика 3 673
Число кандидатов в депутаты в Азербайджане превысило 1540 человек 21 января 17:08, Политика 3 609
ЦИК Азербайджана не удовлетворил обращение Гюляр Ахмедовой 21 января 17:04, Политика 3 849
В Баку строится новая дорога 21 января 17:01, Общество 5 154
Вусал Гасымлы: Давосский форум является выгодной платформой для продвижения Азербайджана и повышения его экспортного потенциала 21 января 16:56, Экономика 3 676
В Азербайджане за год в ДТП погибли более 800 человек 21 января 16:47, Общество 3 772
Заместитель генерального директора Trend станет модератором заседания Каспийского экспертного клуба 21 января 16:34, Политика 3 789
Всемирно известный журнал Harper's Bazaar сделал съемку в Баку - ФОТО - ВИДЕО 21 января 16:31, Общество 4 874
Трамп назвал НАФТА "стихийным бедствием" 21 января 16:28, В мире 3 886
Тысячи человек в Азербайджане были лишены водительских прав 21 января 16:24, Общество 5 737
В Баку пройдут творческие вечера Дмитрия Маликова и Игоря Николаева 21 января 16:20, Шоу-бизнес 4 027
6-летний мальчик собрал 230 тысяч долларов пострадавшим в австралийских пожарах 21 января 16:16, В мире 3 915
Армянские депутаты подрались в парламенте из-за "воров в законе" - ВИДЕО 21 января 16:12, В мире 4 616
Дональд Трамп рассказал о сроках переговоров по второму этапу сделки с Китаем 21 января 16:08, В мире 3 858
Азербайджан и Грузия подписали важный документ в сфере военного сотрудничества - ФОТО 21 января 16:04, Политика 4 056
Азербайджанский "тест" на узбекском рынке - ФОТО 21 января 15:59, Туризм 4 951
В бундестаге отметили роль России и Турции в решении конфликта в Ливии 21 января 15:55, В мире 3 935
В Азербайджане приостановлен процесс перевода учеников из школы в школу 21 января 15:50, Общество 4 747
Впервые в регионе PASHA Bank внедрил услугу видео-верификации клиента (R) 21 января 15:45, Экономика 4 005
Безопасность в регионе критически необходима и Грузии, и Азербайджану - Гела Васадзе специально для Day.Az 21 января 15:33, Политика 4 218
Семь студентов Бакинской высшей школы нефти будут обучаться в Испании 21 января 15:19, Общество 4 261
В Азербайджане установлена личность одного из неопознанных шехидов 21 января 15:10, Общество 4 727
Микаил Джаббаров обратился к молодежи, заинтересованной в карьерном росте - ВИДЕО 21 января 15:05, Экономика 4 992
Акции Burberry и British Airways падают на фоне угрозы распространения коронавируса 21 января 14:58, В мире 4 151
В Азербайджане стало больше туркомпаний 21 января 14:50, Туризм 4 242
Как Ильгар Мамедов в радикала превращался - "Политшоу представляет" - Видеопроект 21 января 14:46, Политика 4 183
Азербайджан примет еще одну Олимпиаду 21 января 14:44, Спорт 5 171
Китай призвал граждан соблюдать меры безопасности при поездке в Иран 21 января 14:35, В мире 4 258
Давосский форум ускоряет глобальную интеграцию Азербайджана 21 января 14:25, Политика 4 261
В Китае бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы 21 января 14:15, В мире 4 335
В поселке Красная Слобода открылся Информационный центр для туристов - ФОТО 21 января 14:08, Туризм 4 463
Я благодарна Азербайджану за то, что смогла найти здесь новый дом и друзей! - письмо в редакцию 21 января 14:02, Общество 6 091
По Китаю распространяется новый вирус - растет число жертв, сотни в больницах 21 января 14:02, В мире 4 624
Чавушоглу заявил, что Хафтар выступает за военное решение конфликта в Ливии 21 января 13:55, В мире 4 440
Торги на гонконгской бирже завершились крупным падением 21 января 13:48, В мире 4 407
Ikea отзывает ядовитые кружки 21 января 13:40, В мире 4 642
Делегация ПАСЕ совершит предвыборный визит в Азербайджан 21 января 13:29, Политика 4 439
Расим Саттар-заде: Уровень Каспийского моря останется относительно низким - ИНТЕРВЬЮ 21 января 13:25, Общество 4 743
В Баку будет туманная погода 21 января 13:22, Общество 1
В преддверии юбилея Михаила Гусмана поздравил Президент Ильхам Алиев 21 января 13:15, Политика 18 409
Власти Уханя запретили массовый туризм из-за пневмонии 21 января 13:03, Туризм 4 576
Мирзиёев назвал каримовскую эпоху «временем страха» 21 января 12:56, В мире 4 854
Консорциум TAP рассказал о прогрессе в строительстве газопровода 21 января 12:49, Экономика 4 737
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором “Carlsberg Group”. Компания увеличит объем инвестирования Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 21 января 12:45, Политика 18 373
Земля раздора: Таджикистан и Киргизия перекроят границы 21 января 12:39, В мире 4 867
Эксперты Baku Network обсудили резолюцию Европарламента в поддержку территориальной целостности Азербайджана - ВИДЕО 21 января 12:35, Политика 4 682
Посольство США сделало заявление по Карабаху 21 января 12:33, Политика 5 467
Армения предрекает смену власти в России - скандальная статья в пашиняновской газете 21 января 12:30, Политика 5 829
Для желающих поступить в магистратуру вузов пройдет пробный экзамен 21 января 12:23, Общество 4 922
Знаменитый скрипач Роман Федчук проведет мастер-класс в Баку 21 января 12:16, Культура 4 828
“AzerGold” увеличило налоговые выплаты в 2019 году 21 января 12:11, Экономика 4 870
Али Керимли устроил грязную игру на трагедии азербайджанского народа 21 января 12:02, Политика 5 238
Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing 21 января 11:55, В мире 4 870
В Хырдалане будут перебои со светом 21 января 11:44, Общество 5 151
Еще один маршрут в Баку переходит на безналичную оплату 21 января 11:40, Общество 7 405
EMIN везет фестиваль "ЖАРА" в Германию 21 января 11:34, Культура 5 382
Дмитрий Родионов: Азербайджан - единственная страна региона, которая не ищет покровителей, а строит прагматичные отношения 21 января 11:26, Политика 5 282
Крупный пожар в торговом центре в Индии - ВИДЕО 21 января 11:15, В мире 5 131
Yanardağ - Azərbaycanın odlu möcüzəsi - FOTOREPORTAJ 21 января 11:12, Azərbaycanca 5 562
В израильском городе Афула почтили память жертв 20 Января - ФОТО 21 января 11:06, Политика 5 043
Австралийский бизнес ожидает ущерба от изменения климата 21 января 11:02, В мире 5 093
После побега Карлоса Гона в Японии усилят меры по контролю за отпущенными под залог 21 января 10:50, В мире 5 124
В США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа 21 января 10:41, В мире 5 203
ЦИК Азербайджана издал брошюры для представителей СМИ, сотрудников полиции и наблюдателей 21 января 10:30, Политика 5 138
Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула - ФОТО 21 января 10:28, В мире 5 811
Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G 21 января 10:22, В мире 5 373
Конгрессмен: США рядом со своим союзником и партнером - Азербайджаном 21 января 10:16, Политика 5 275
Обновление ухудшило главную функцию AirPods Pro 21 января 10:10, Технологии 5 308
Сильный пожар в России, есть погибшие - ВИДЕО 21 января 10:02, В мире 5 663
Итальянский город объявил распродажу исторических домов за €1 21 января 10:00, Туризм 5 545
Республиканцы хотят провести процесс импичмента Трампу в ускоренном режиме 21 января 09:53, В мире 5 375
Азербайджанская нефть подорожала 21 января 09:48, Экономика 5 611
Конгресс США сделал еще одно заявление в связи с трагедией 20 Января 21 января 09:43, Политика 5 574
Азербайджанские гиды будут проходить аттестацию 21 января 09:40, Туризм 5 501
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса 21 января 09:37, Медицина 5 534
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 21 января 09:32, Политика 5 413
Золото в Азербайджане подорожало 21 января 09:27, Экономика 5 480
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок 21 января 09:22, В мире 5 559
В Азербайджане будут производиться турецкие товары 21 января 09:16, Экономика 6 951
Макрон решил отложить сбор цифрового налога - Названа дата 21 января 09:12, В мире 5 503
Самолет экстренно сел в Казани 21 января 09:06, В мире 5 544
Иран признал поражение украинского Boeing двумя ракетами 21 января 09:00, В мире 5 695
В Южный газовый коридор вложат ещё более $180 млн. - ИНВЕСТПЛАН 21 января 08:12, Экономика 6 040
Тысячи вооруженных людей устроили акции в США - за право на оружие 21 января 07:40, В мире 6 059
Между Азербайджаном и Арменией - огромная политическая и экономическая пропасть - истерика армян в Facebook 21 января 07:32, Политика 6 670
Ещё новости