https://news.day.az/world/1195949.html Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии
Поддержка Советом Безопасности решений берлинской конференции по Ливии была бы крайне важна.
Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности по Ливии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я считаю, что поддержка этих договоренностей Советом Безопасности и другие шаги вслед за конференцией были бы крайне важны", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре