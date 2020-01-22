Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии

Поддержка Советом Безопасности решений берлинской конференции по Ливии была бы крайне важна.

Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности по Ливии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что поддержка этих договоренностей Советом Безопасности и другие шаги вслед за конференцией были бы крайне важны", - сказал он.