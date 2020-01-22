https://news.day.az/world/1195988.html В Китае сообщили о мерах борьбы с новым вирусом

В Китае сообщили о мерах борьбы с новым вирусом

В мире, 22 января 2020 10:29 132

Центральные и региональные власти Китая распорядились на всех уровнях предпринять целый ряд мер для снижения риска распространения нового типа коронавируса по стране и за ее пределы в период китайского нового года, заявил на пресс-конференции в среду замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения уже распорядился внимательно наблюдать за состоянием сотрудников транспорта, которые приезжают в Ухань из других районов, а также покидающих город. В аэропорту города Ухань "Тяньхэ" уже установлены 15 термометрических приборов зондового типа, на крупнейших железнодорожных станциях - 20 приборов. При выявлении повышенной температуры, человека немедленно следует направить на диспансеризацию.

Власти также предприняли меры по контролю за источниками вируса, усилив мониторинг всех сельскохозяйственных рынков города, соответствующие ведомства усилили наблюдение за супермаркетами и ресторанами, предпринимаются серьезные меры по борьбе с незаконной торговлей дикими животными. Помимо этого, в городе значительно сократили проведение массовых мероприятий, жителям рекомендуется находиться подальше от мест большого скопления людей.

"Если нет особой необходимости, то ездить в Ухань не рекомендуется, жителям города также лучше не покидать его без веских причин, таким образом можно сократить передвижение людей и соответственно снизить вероятность распространения вируса", - указал Ли Бинь.

Он добавил, что в тех провинциях, где уже обнаружен вирус, а их преимущественное большинство, рекомендуется усилить эпидемиологический контроль и меры по борьбе с заболеванием, "необходимо предпринять пять основных мер, включая ранее обнаружение, оперативное оповещение о заражении, изоляция больного в кратчайшие сроки, оперативный диагноз и скорейшее начало лечения".

Ли Бинь также отметил необходимость, чтобы региональные власти и медицинские учреждения обеспечили наличие машин скорой помощи, свободных палат в больницах, достаточное число специалистов по диагностике и лечению в медучреждениях, наличие терапевтических средств, реактивов, медикаментов в достаточном объеме. Помимо этого, следует провести тренинги по повышению квалификации в связи со вспышкой нового типа пневмонии среди медперсонала.

"Эти меры помогут максимально снизить риск межрегионального и трансграничного распространения вируса в период китайского нового года", - подчеркнул он.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждено 440 случаев заражения.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

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