https://news.day.az/world/1196068.html Президентом Греции впервые избрали женщину
Президентом Греции впервые избрали женщину
Президентом Греции избрана Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда Греции - Государственного совета, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Таким образом, греческое государство впервые возглавила женщина.
Голосование проходит в парламенте в среду утром.
За Сакелларопулу проголосовали на данный момент более 200 депутатов из 300, этого количества голосов достаточно для избрания. Голосование продолжается.
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