https://news.day.az/world/1196590.html Минфин Китая выделил миллиард юаней на борьбу с коронавирусом

Минфин Китая выделил миллиард юаней на борьбу с коронавирусом

В мире, 23 января 2020 20:54 346

Министерство финансов КНР в четверг выделило провинции Хубэй на борьбу с коронавирусом нового типа 1 миллиард юаней (около 145 миллионов долларов). Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В последнее время в городе Ухань и других местах в провинции Хубэй произошла вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса... положение в области профилактики и контроля за распространением заболевания остается серьезной", - указали в ведомстве.

Отмечается, что "для последовательного выполнения важных указаний председателя КНР Си Цзиньпина в отношении ситуации с распространением заболевания, в качестве поддержки борьбы с коронавирусом и в соответствии с планом Госсовета КНР, министерство финансов 23 января срочно выделило провинции Хубэй средства в размере 1 миллиарда юаней (около 145 миллионов долларов) для помощи в реализации мер по профилактике и контролю за распространением заболевания".

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
США ввели новые визовые ограничения для иранцев 21:42, В мире 64
Карабахские сепаратисты пытаются представить Шушинскую крепость "армянской" - ПРОВОКАЦИЯ 21:30, Политика 165
Посольство США в Ираке огородили бетонными блоками 21:21, В мире 215
В Шотландии проверяют четырех человек на предмет заражения коронавирусом 21:14, В мире 254
Эксперт рассказал, как Армения превратилась в инструмент ЦРУ в борьбе против России 21:11, Политика 306
Международное энергетическое агентство считает временным падение цен на нефть 21:09, В мире 292
Владимир Путин прибыл в Вифлеем на встречу с лидером Палестины 21:04, В мире 314
Азербайджанцы держат в банках почти 9 млрд манатов 21:00, Экономика 339
Прием заявок на аренду жилья в Азербайджане скоро будет восстановлен - ОФИЦИАЛЬНО 20:57, Общество 419
Минфин Китая выделил миллиард юаней на борьбу с коронавирусом 20:54, В мире 347
Стрелку часов Судного дня перевели вперед 20:50, В мире 423
В Давосе посоветовали воздержаться от рукопожатий из-за коронавируса 20:45, В мире 400
США ужесточат выдачу виз - с 24 января 20:40, В мире 541
Во Вьетнаме подтвердили два случая заражения новым типом коронавируса 20:34, В мире 450
Иран предложил России возобновить полеты над страной в нормальном режиме 20:28, В мире 491
Азербайджан нарастил производство компьютеров 20:21, Экономика 552
Индийские компании вложили $1,2 миллиарда в экономику Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА 20:15, Экономика 549
Вице-президент США призвал объединиться против Ирана 20:07, В мире 591
Авиавласти Китая потребовали возвращать билеты без штрафов 19:58, В мире 611
Вниманию желающих стать дизайнерами 19:51, Общество 708
Путин предложил пяти постоянным членам СБ ООН провести мероприятие по безопасности 19:47, В мире 673
Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС 19:40, В мире 693
Новое назначение в МВД Азербайджана 19:32, Общество 873
Google нашла уязвимости в браузере Apple 19:25, Технологии 682
Глава ЦИК Азербайджана обратился к партиям, желающим участвовать в выборах 19:18, Политика 714
Армения своей пропагандой пытается скрыть геноцид против мирного населения Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД 19:10, Политика 871
Интересные факты из жизни Митяя из фильма "Джентльмены удачи" - проект "А вы знаете, что он – бакинец?" 19:01, Культура 1 284
Fransanın “Motorsport.com” portalı Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin ölkə iqtisadiyyatına töhfəsindən yazıb 18:57, Azərbaycanca 911
Главный инфекционист Азербайджана рассказал, что важно знать о новом коронавирусе 18:50, Общество 1 276
ПО "Азеригаз" переходит на особый режим работы в связи с резким похолоданием 18:41, Общество 976
В Азербайджане вырастут зарплаты врачей 18:33, Общество 1 172
В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом 18:23, В мире 1 015
В Баку открылась военно-историческая выставка "Боевой карандаш" - ФОТО 18:15, Культура 1 031
ЦИК Азербайджана расследует случай с подкупом избирателей кандидатом 18:09, Общество 1 114
На парламентских выборах в Азербайджане аккредитованы 262 международных наблюдателя 18:04, Политика 1 042
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами - ФОТО (R) 18:00, Экономика 1 076
Число кандидатов в депутаты парламента Азербайджана превысило 1440 17:56, Политика 1 048
Азербайджан осуществляет экологические программы на государственном уровне – украинский эколог 17:48, Политика 1 130
Президент Ильхам Алиев наградил Вагифа Шадлинского орденом «Шохрат» 17:43, Политика 1 332
Особое предложение от Yelo Bank! (R) 17:30, Экономика 1 253
Стрельба в ереванской гостинице - стрелявший искал Кочаряна 17:28, В мире 1 428
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yeni könüllülərin qeydiyyatına başlayıb 17:28, Azərbaycanca 1 213
Европа повысила уровень риска проникновения коронавируса до среднего 17:25, В мире 1 289
Kirayə mənzil almaq istəyənlərə VACİB XƏBƏR - RƏSMİ 17:23, Azərbaycanca 1 463
Австралию после лесных пожаров атаковали ядовитые пауки - ВИДЕО 17:20, В мире 1 486
Станислав Притчин: Россия и Азербайджан могут тесно работать в тандеме, как поставщики газа в ЕС 17:15, Экономика 1 272
Элджей выступит с next-level шоу в Баку 17:11, Шоу-бизнес 1 276
В Азербайджане вырастет зарплата медперсонала - ТАБЛИЦА 17:07, Общество 3 981
Трамп назвал Илона Маска одним из великих гениев 16:58, В мире 1 386
В Париже китаянка с симптомами лихорадки обманом прошла контроль в аэропорту 16:48, В мире 1 491
Евросоюз запретил ввоз мяса птицы c Украины 16:38, В мире 1 507
Карякин будет консультантом Раджабова перед турниром претендентов 16:34, Спорт 1 531
Продолжается эксгумация останков 11 неопознанных шехидов, захороненных в Имишли - ФОТО 16:29, Общество 1 699
В Баку снизились цены на аренду жилья 16:26, Экономика 1 718
Джейхун Байрамов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" - ВИДЕО 16:23, Общество 1 653
В Баку меняется схема движения трех автобусных маршрутов 16:19, Общество 2 600
В Баку покажут легендарный фламенко-спектакль "Фрида" - ФОТО - ВИДЕО 16:05, Культура 1 605
В "Ичеришехер" появится новый парк 16:00, Общество 1 930
Transparency International сообщила о рекордном уровне коррупции в США 15:56, В мире 1 648
В Азербайджане некоторых кандидатов освободят от экзамена при приеме в докторантуру 15:50, Общество 1 731
В ЦИК Азербайджана начались тренинги для членов избирательных комиссий 15:41, Политика 1 625
В Москве прошел грандиозный юбилей Полада Бюльбюльоглу - ФОТО 15:36, Культура 2 258
В Турции предложили включить российские C-400 в оборонную систему НАТО 15:30, В мире 1 835
В Баку произошло тяжелое ДТП, образовалась пробка - ФОТО 15:23, Общество 2 391
Опыт Азербайджана может быть полезен участникам Давосского форума 15:20, Политика 1 755
"Азербайджанская свадьба" может войти в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО 15:15, Культура 2 495
Главы МИД Азербайджана и Уругвая обменялись поздравительными письмами 15:12, Политика 1 726
В Баку изменили график работы ряда светофоров - Список улиц 15:00, Общество 2 141
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса 14:55, В мире 1 897
В "Ичеришехер" заработает виртуальный музей 14:48, Культура 1 960
Сона Алиева: Роль Азербайджана в обеспечении мировой энергобезопасности удостоена высокой оценки 14:42, Политика 1 910
Глава Минфина США рекомендовал Грете Тунберг поступить в вуз, прежде чем обсуждать климат 14:33, В мире 2 128
Турция выступила за вступление Грузии в НАТО 14:26, В мире 2 089
Компания Procter and Gamble Europe создаст в Баку региональный центр - ФОТО 14:17, Политика 11 801
Обсуждены вопросы сотрудничества с компанией Swiss Re для дальнейшего развития страхового рынка в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 14:14, Политика 11 455
Аскер Алекперов: "Ичеришехер" сохранит свой особый статус 14:07, Общество 2 169
Азербайджан будет жестко бороться с использованием опасного мяса в донерных 14:00, Экономика 2 262
Аскер Алекперов: Защита культурного наследия - одно из приоритетных направлений политики руководства страны 13:53, Культура 2 100
В Баку ожидается мокрый снег 13:51, Общество 13
Александр Лукашенко поздравил Михаила Гусмана с днем рождения 13:48, В мире 2 131
Государство помогает субъектам МСБ Азербайджана исследовать внутренний рынок 13:38, Экономика 2 119
Эльдар Азизов: Каждый руководящий сотрудник должен работать честно и прозрачно 13:34, Общество 2 284
Хырдаланское кладбище сносят? - Официальный ответ 13:31, Общество 2 996
Таджикистан все активнее использует транспортный потенциал Азербайджана 13:25, Экономика 2 230
Сергей Слободчук: Форум в Давосе интересен Азербайджану с тактической и стратегической точек зрения 13:19, Политика 2 187
Самый безопасный маршрут для грузоперевозок проходит через Азербайджан - политолог 13:15, Экономика 2 318
Власти Китая полностью приостановили автобусное и водное сообщение с Уханем 13:11, В мире 2 292
В Центре Гейдара Алиева выступит пятикратная обладательница "Грэмми" Дайан Ривз 13:05, Культура 2 353
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста 12:56, В мире 2 826
Крупнейший курорт на Хайнане создал штаб по борьбе с распространением пневмонии 12:49, В мире 2 367
Азербайджан - в ТОП-50 влиятельных стран мира - МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ 12:37, Политика 2 667
В Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа 12:30, В мире 2 512
Закажите бесплатный кофе в Kontakt Home и выиграйте подарок на сумму 2 400 AZN - ФОТО (R) 12:30, Экономика 2 369
Делегация ЦИК Грузии будет наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане 12:22, Политика 2 396
В Азербайджане стали выдавать "проездной документ" лицам со статусом беженца 12:18, Общество 2 902
Власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам 12:15, В мире 2 522
Азербайджан усилил проверки на таможне из-за смертельного китайского вируса 12:07, Общество 2 775
В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев - ФОТО 12:00, Экономика 2 540
Фархад Гарашев: Все замечания предпринимателей будут учтены 11:57, Экономика 2 610
Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом 11:55, В мире 2 626
Десятки иностранцев получили статус беженца в Азербайджане 11:53, Общество 2 729
Более 200 международных наблюдателей аккредитовано в связи с внеочередными выборами в Азербайджане 11:51, Политика 2 508
В Кабмин предоставлен законопроект о пищевой безопасности 11:48, Экономика 2 583
Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы продовольственного бизнеса - ФОТО 11:49, Экономика 2 580
Михаил Мишустин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем 11:43, В мире 2 637
Азербайджан обновляется, а радикальная оппозиция скатывается в пропасть - "Политшоу представляет" - Видеопроект 11:41, Политика 2 514
Очередной триумф Франгиз Ализаде: "Nağıllar" прозвучали во Франции - ФОТО 11:38, Культура 2 701
В Давосе высоко оценят вклад Азербайджана в борьбу за экологию планеты 11:35, Политика 2 625
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Как истинный патриот своей Родины, Михаил Гусман внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией 11:28, Политика 19 201
В ЦИК Азербайджана поступают обращения в связи с exit-poll на предстоящих парламентских выборах 11:26, Политика 2 568
Для пищевой безопасности в Азербайджане нужна сильная юридическая база 11:23, Экономика 2 643
В туркомпаниях Азербайджана введут новшество 11:19, Туризм 3 015
Делегация ПАСЕ встречается с представителями парламентских партий в Баку 11:14, Политика 2 614
Путин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем 11:10, В мире 2 722
В браузере Safari обнаружили несколько уязвимостей 11:06, Технологии 2 674
Доходы населения в Азербайджане выросли 11:01, Экономика 2 800
Предпринимателей необходимо информировать о санитарных нормативах 10:58, Экономика 2 889
SOCAR и "Лукойл" подписали меморандум о взаимопонимании 10:52, Экономика 2 810
В Европе откажутся от угля 10:50, В мире 2 836
В Хачмазе откроется новый центр МСБ 10:47, Экономика 2 842
В части Абшеронского района газа не будет 10:42, Общество 3 272
Международная финансовая корпорация намерена сотрудничать с Азербайджаном 10:40, Экономика 2 833
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары 10:37, В мире 2 959
Проект Филармонии "Gənclərə dəstək" представит яркий концерт 10:34, Культура 2 868
В Баку появится 11 новых станций метро 10:30, Общество 4 603
Объявлена дата выхода сгибаемого смартфона Motorola 10:25, Технологии 2 892
Баку и Минск обсуждают варианты поставок нефти в Беларусь 10:19, Экономика 2 910
В Мексики вооружили детей старше шести лет 10:09, В мире 3 018
В бакинском метро возникли задержки в движении поездов 10:00, Общество 3 820
В Баку обсуждают перспективы пищевой безопасности 09:57, Экономика 3 052
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек 09:53, В мире 3 044
Золото в Азербайджане подорожало 09:50, Экономика 3 020
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок 09:47, Политика 2 978
Азербайджанская гимнастка: Все свои силы я направлю на Кубок мира в Баку 09:44, Спорт 3 028
Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте рассказал о целях команды на Кубке мира в Баку 09:39, Спорт 3 057
Государственное агентство по туризму порадует футбольных болельщиков 09:36, Спорт 3 204
В американском штате Вашингтон неизвестный устроил стрельбу - ВИДЕО 09:34, В мире 3 173
Кубок мира в Баку для меня - большой шанс продемонстрировать свои способности – азербайджанский гимнаст 09:29, Спорт 3 080
Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Гусмана орденом "Шараф" 09:20, Политика 23 506
Блумберг потратил на предвыборную рекламу более $250 млн 09:13, В мире 3 176
В Renault заявили, что побег Карлоса Гона не повлияет на будущее альянса с Nissan 09:07, В мире 3 178
Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день 09:00, В мире 3 227
«Формула Михаила Гусмана» - специальный проект Trend к 70-летию юбиляра - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО 08:59, Политика 23 587
В Гонконге выявлен второй предполагаемый случай заболевания новым коронавирусом 08:47, В мире 3 243
Благодаря политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан в Давосе не наблюдатель, а активный участник глобальных процессов - Ильгар Велизаде 08:46, Политика 3 202
Генеральный директор АМИ Trend поздравил Михаила Гусмана 08:20, Политика 3 366
Завершить процедуру импичмента прямо сейчас и оправдать Трампа готовы 45 сенаторов - СМИ 07:48, В мире 3 643
В Турции произошло сильное землетрясение 07:20, В мире 4 071
Жителям Уханя запретят покидать город из-за вспышки пневмонии 07:06, В мире 3 679
Владимир Зеленский провел переговоры с Ровнагом Абдуллаевым - ФОТО 01:29, Политика 5 323
Ещё новости