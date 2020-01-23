Минфин Китая выделил миллиард юаней на борьбу с коронавирусом

Министерство финансов КНР в четверг выделило провинции Хубэй на борьбу с коронавирусом нового типа 1 миллиард юаней (около 145 миллионов долларов). Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В последнее время в городе Ухань и других местах в провинции Хубэй произошла вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса... положение в области профилактики и контроля за распространением заболевания остается серьезной", - указали в ведомстве.

Отмечается, что "для последовательного выполнения важных указаний председателя КНР Си Цзиньпина в отношении ситуации с распространением заболевания, в качестве поддержки борьбы с коронавирусом и в соответствии с планом Госсовета КНР, министерство финансов 23 января срочно выделило провинции Хубэй средства в размере 1 миллиарда юаней (около 145 миллионов долларов) для помощи в реализации мер по профилактике и контролю за распространением заболевания".