СМИ сообщили о 896 заболевших новым коронавирусом в Китае

Количество заболевших новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 896 человек, сообщает газета GlobalTimes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее власти сообщали о 830 заболевших и 26 умерших.

По данным издания, к 22.00 пятницы, количество заболевших выросло до 896 человек, из них 26 человек умерли, 36 человек вылечились и были выписаны из больницы.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.