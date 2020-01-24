https://news.day.az/world/1196911.html СМИ сообщили о 896 заболевших новым коронавирусом в Китае
СМИ сообщили о 896 заболевших новым коронавирусом в Китае
Количество заболевших новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 896 человек, сообщает газета GlobalTimes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее власти сообщали о 830 заболевших и 26 умерших.
По данным издания, к 22.00 пятницы, количество заболевших выросло до 896 человек, из них 26 человек умерли, 36 человек вылечились и были выписаны из больницы.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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