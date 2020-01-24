Алеппо обстреляли почти 50 раз - 11 погибших

Боевики совершили за сутки 48 обстрелов города Алеппо, в результате чего погибли 11 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС.

"Незаконные вооруженные формирования предприняли новые атаки на позиции правительственных сил западнее Алеппо. Отряд общей численностью до 70 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами попытались выбить сирийские войска с занимаемых ими позиций южнее района Биньямин. Огнем танков и стрелкового оружия атака отражена, боевики отошли на исходный рубеж. Потерпев неудачу, незаконные вооруженные формирования предприняли массированный обстрел мирных кварталов города. В течение суток НВФ обстреливали Алеппо 48 раз, в результате этих обстрелов погибло восемь и ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети, также погибло три сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения", - сообщил он.

Боренков также добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано бесперецедентное количество обстрелов: в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама их число достигло 115.

Генерал также сообщил, что за сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Саджария провинции Хасеке и выдали жителям 250 продовольственных наборов общей массой 0,91 тонны. Всего же с начала процесса урегулирования было проведено 2344 гуманитарных акции.

22 января отряд боевиков численностью до 50 человек атаковал Алеппо с двух направлений впервые с момента освобождения его от террористов в 2016 году. Провинция Алеппо входит в северо-западную зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации.

Освобождение Алеппо

Летом 2016 года сирийская армия начала масштабную операцию по освобождению города. В октябре Россия инициировала создание гуманитарных коридоров, чтобы мирное население могло покинуть город, но боевики обстреливали людей, не давая им уйти. В этих условиях сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон выводили жителей Алеппо по ночам, несмотря на то, что в городе продолжались бои. В ноябре сирийская армия начала массированный штурм города, а 16 декабря российский Генштаб сообщил о полном освобождении Алеппо.

Освобождение города создало условия для мирного урегулирования конфликта в Сирии. Президент России Владимир Путин назвал эту операцию крупнейшей в современном мире международной гуманитарной акцией.